疑經濟壓力大 男子於消波塊上吊自殺

基隆市和平島公園外圍驚傳上吊自殺！今晚6時許，有釣客前往和平島公園外左側的海域附近時，驚見1名男子在消波塊上吊自殺，且已無生命跡象，警消獲報後立即趕往現場，發現周遭留有男子的包包及遺書，疑似是經濟狀況有問題，現已通知其家屬，並報請檢方相驗。

警方指出，死者是來自屏東的37歲胡姓男子，包包中留有證件及遺書，內容提及經濟狀況不佳，已將胡男運上岸，並須等明日檢方相驗，詳細自殺動機及過程尚待釐清。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)