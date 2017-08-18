北市警涉賭場案 法院裁准聲押禁見

台北市警局信義分局45歲偵查佐朱定邦涉嫌投資新北市4個賭場，若有賭客輸錢還不起遭私刑拘禁，竟以警察身分救援收取「營救費」，甚至未經許可持有改造手槍及子彈、藉勢勒索財物等，因涉犯重罪、勾串共犯或證人之虞，桃園地檢署18日向法院聲請羈押獲准。

(中時)