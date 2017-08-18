世大運》包欣玄台灣首秀 竹北阿嬤趕來加油

包欣玄（右）與奶奶在輔大足球場賽後合影。（包欣玄提供）

4歲就移居美國的足球女將包欣玄，這次響應臺北世大運「回家比賽」的號召，18日第一次在台灣踢正式比賽。除了爸爸從美國趕回來，住在竹北的阿嬤、台北的叔叔，也都到輔大足球場替包欣玄加油，見證中華隊旗開得勝。

包欣玄在美國長大，也曾到瑞典踢球，目前效力於日本神奈川相模原野島之星俱樂部，阿嬤要看她比賽還真不容易，上一次是前年9月在緬甸的里約奧運資格賽，這次不用搭飛機也能看到孫女表現。

包欣玄（右）右路內切傳中。（李弘斌攝）

包欣玄第一次在國內比賽為前年12月的東芝盃，不過屬於邀請賽性質，臺北世大運雖非國際足總（FIFA）轄下賽事，在國內比賽仍受矚目。

「今天贏球很開心，接下來就看下一個目標，」包欣玄說，後天對手美國一定比中華隊強悍，「但我們還是要藉由傳球、移動、突破，打出我們好的play，拿下勝利！」

(中時電子報)