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摩托車平地360°度後空翻，亞洲車神接班人20日挑戰日本選手。（甘嘉雯翻攝）

桃園市運動會市長盃極限摩托車錦標賽20日上午10點將於虎頭山摩托車極限運動場舉行，亞洲車神陳雙全率年僅16歲接班人陳文懋，將力戰29歲的日本職業車手野本佳璋，野本佳璋將於開幕式表演「摩托車平地360°度後空翻」特技，歡迎大家踴躍參觀，替他們加油打氣。

(中時)