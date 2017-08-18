西班牙恐攻罹難者增至14人 國王帶領全國默哀

當地時間18日12時，西班牙全國默哀一分鐘以悼念巴塞隆納和坎布里斯恐攻遇難者。西班牙國王費利佩六世（前中）、首相（中左）與其他政要，則在巴塞隆納加泰羅尼亞廣場與群眾一起進行默哀。（圖／美聯社）

巴塞隆納民眾在恐攻事件現場蘭布拉大道上擺放鮮花蠟燭悼念罹難者，這是西班牙13年來首次有死傷的恐攻事件。（圖／美聯社）

西班牙巴塞隆納(Barcelona)與坎布里斯(Cambrils)恐怖攻擊案再添一名冤魂。今晨遭到恐怖份子以汽車撞擊的受傷民眾中有一人傷重不治死亡，讓這次恐攻受害者死亡人數上升為14人，受傷就醫人數字亦增至130人。18日中午西班牙全國為恐攻罹難者默哀，當地民眾在巴塞隆納的蘭布拉大道(La Ramblas)擺放蠟燭和鮮花，悼念罹難者。

據西班牙加泰隆尼亞自治區救難部門稱，新增的死者是一名女性，在坎布里斯恐攻中受傷過於嚴重而不治身亡。

媒體報導，當地時間18日12時，西班牙全國默哀一分鐘以悼念巴塞隆納和坎布里斯恐攻遇難者。包括西班牙國王費利佩六世(King Felipe VI)、正副首相與內政部長及其他政要，也在巴塞隆納加泰羅尼亞廣場與群眾一起進行默哀。參議院、眾議院、首都馬德里市政府和中央廣場的各機構大樓懸掛著悼念絲帶，巴塞隆納民眾則在恐攻事件現場擺上鮮花蠟燭悼念罹難者。

此外，英國媒體也引述西班牙媒體報導，西班牙警方公佈巴塞隆那恐攻一名嫌犯的身份為1989年出生的歐卡比爾(Driss Oukabir)，此人據稱是在此次恐攻中負責開車的司機。不過當地另有媒體報導，稍後他向警方投案說護照被盜。

路透在18日晚間的報導則稱，警方已逮捕第4名恐攻嫌犯，但未知是否就是這名被警方追捕的歐卡比爾。

西班牙巴塞隆納是在當地時間於蘭布拉大街發生一部奧迪汽車衝撞人群的恐怖攻擊事件，事發不久後在巴塞隆納南方的坎布里斯，警方亦阻上了一起偶廂型貨車衝撞人群的恐攻事件，並在現場擊斃了5名準備進行恐怖攻擊的嫌犯。

極端組織伊斯蘭國(IS)宣稱對襲擊負責。

(中時電子報)