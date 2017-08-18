桃市府超商開幕 憑市民卡及員工證優惠
為提供洽公民眾及桃園市政府員工更加便利的服務，市府辦理「便利商店場地招租」，由全家便利商店取得3年租約，桃園市長鄭文燦表示，憑市府員工證及市民卡消費，可享9折優惠，8月底買職棒Lamigo桃猿隊主場棒球票，前1000名再送「Lamigo隊史800勝紀念海報」，至於繳交停車費，會停醒民眾到旁邊路邊停車服務中心辦理。
鄭文燦表示，全家便利商店得標，提供多元服務及商品，除了一般商品之外，也提供生活日用品、購票服務等，功能一應俱全，是小而美的便利商店，相信對市府員工及洽公市民來說，將會更加方便；而位於市府前棟大樓的十字路口咖啡庇護工場，販售商品以烘焙點心、飲料為主，與便利商店功能不同，可以為市民朋友提供互補服務，相得益彰。
對於超商代收停車費，1張手續費4元，必須由市府吸收，鄭文燦表示，這是4大超商代收停車費的處理成本，無法就單一個案便利商店討論降低收取，有關降低手續費的議題，仍宜由北北基桃4縣市政府及各大便利商店，再行協商討論。
交通局長劉慶豐表示，超商進駐市府後，交通局會協調超商店員，提醒民眾繳交停車費仍到對面路邊停車服務中心辦理，不致「浪費公帑」，另會在服務中心櫃台加強標示「停車繳費」引導民眾，呼籲民眾利用服務中心繳費，可順便詢有無欠單情況或其他諮詢，才能享受交通局的完整服務。
(中時)
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