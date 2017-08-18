特教新生入學 國小準備班活動結業式
為協助學前自閉症及心智障礙特教生適應國小新生活，桃園市政府教育局委請瑞豐國小、忠貞國小、宋屋國小及成功國小舉辦「2017年度學前自閉症及心智障礙屆齡新生入學國小準備班」，18日結業，為期3周的課程包含生活教育、語文、數學、休閒教育和體育，也安排訓練學生生活自理能力、人際關係的團體生活適應。
瑞豐國小舉行「致贈瓶中信」，裡面放有師長的滿滿祝福，陪伴著小朋友步入校園新生活，而瓶中信象徵「突破瓶頸」，希望學童勇敢迎接新的挑戰，不畏懼學習；成功國小結業式中，學生表演「妖怪手錶」、「手語歌」等歌曲，為準備班課程畫下亮麗的句點；忠貞國小和宋屋國小則辦理成果分享會，展示學童課程中所製作的藝術作品及活動照片，並致贈結業證書。
家長看到孩子表現，相當感動，吳爸爸說，在幼兒園時孩子有些怕上學，這次為期3周的準備班，孩子每天都能準時起床，情緒很平穩，沒有鬧脾氣，這對小朋友來說已經是很大的進步了。
另一位媽媽分享，孩子有自閉症，在環境適應上較不容易，較難與周遭人情感上產生連結，但參加這次準備班後，對孩子的成長非常感動，孩子回到家裡會分享老師教了什麼，有什麼功課，還提醒媽媽，讓媽媽驚訝孩子長大了。
(中時)
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