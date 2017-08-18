沃爾瑪、亞馬遜網購競爭白熱化 沃爾瑪擴大投資
MarketWatch網站報導，沃爾瑪（Wal-Mart）與亞馬遜（Amazon）在電子商務市場的競爭日漸白熱化，而沃爾瑪為了追趕對手也擴大投資網購商品陣容及電商購併，導致上季（7月28日止）獲利萎縮23％。
沃爾瑪上季整體營收年增2％至1,234億美元，優於FactSet調查分析師預期的1,228億美元。上季同店銷售成長1.8％，是連續第12季成長，且來客量也在上季成長1.3％。
然而，沃爾瑪為了維持低價策略並擴張電子商務規模所投入的龐大成本，導致上季淨利年減23％至29億美元，每股盈餘（EPS）降至1.08美元。
(工商)
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