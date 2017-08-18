開南與宜誠產學合作 不動產實務學習
為了整合學生不動產與財務金融相關的專業知識，並能符合業界前瞻性人才需求，開南大學商學院和桃園宜誠團隊宜雄建築，18日簽訂行銷專班合作計畫，學生透過不動產相關課程訓練，並參與宜誠建案各類的實習和企畫工作，為學習找到實際體驗能量。
開南大學校長梁榮輝與宜誠總裁賴廣田及宜雄董事長賴森源等人共同參與，梁榮輝表示，學校向來積極鼓勵學生赴產業實習，更照顧弱勢族群的學生，讓學生在校期間即事先體驗市場實務運作機制，未來宜誠團隊除了提供業界教師，獎學金經費補助，協同教學與產業雙向交流外，實習機會及專業經驗更能讓學生在企業實習中，瞭解不動產財務金融方面的發展。
宜誠團隊表示，透過企業回饋桃園鄉親，贊助開南大學低收入戶的學生，提供獎助學金和工讀機會，並與學術界上的產學合作交流，在開大商學院財金系開設不動產組專班，加強業界和學界間不動產與財務金融跨領域的整合，希望能創造桃園市民、產業、學界上三贏的良性發展。
(中時)
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