拓墾歷史與地景　八德展區融合藝術

桃園地景藝術節啟動，在八德展區有許多作品融合當地景色。（甘嘉雯攝）

桃園地景藝術節啟動，在八德展區有許多作品融合當地景色。（甘嘉雯攝）

桃園地景藝術節啟動，在八德展區有許多作品融合當地景色，彩繪圖案連市議員呂林小鳳都展現童趣。（甘嘉雯攝）

為呈現八德既有的拓墾歷史及自然地景，傳達人力與自然和諧、共生的理念，桃園市政府邀請8名國內外資深藝術家，媒合在地社區、社群及學校辦理超過50場藝術工作坊，合力完成6件地景藝術作品，設置在藝遊八德展區（竹霄）與八德陂塘自然生態公園，桃園市長鄭文燦18日到場參觀，並邀請民眾前來欣賞作品。

坐落在霄裡國小生態陂塘旁，有隻超過2米的青蛙，是竹霄社區發展協會、德育/虹橋幼兒園與日本藝術家藤井芳則共同創作《戲畫青蛙》，以竹霄地區提倡自然生態保育的概念，將棲息在田野與池塘處的青蛙為主角，呈現因人為汙染及氣候變遷而數量銳減的現象。

為了完成這項創作，在地居民發起鋁罐回收活動，清洗後剪出一片片荷葉形狀，再黏貼在青蛙身上，純手工製作超過5000片各種不同大小的荷葉，在陽光照射下呈現各種不同角度的光影折射效果，展現青蛙重回陂塘的生命力，讓更多人重視自然生態的保育和提升環保概念。

藝術家潘羽祐與霄裡國小、元智大學學生共同創作《霄裡風》，讓霄裡國小的圍牆也變得生動活潑，更呈現竹霄地區的人文風貌與記憶，使用在地紅土製作各種不同造型的小動物，佐以彩繪後黏貼於圍牆上，讓學生在創作過程裡更加認識自己生長的土地，將原本單調的牆面變得富涵深厚情感與故事。

(中時)