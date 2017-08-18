美媒：陸薪資水平正趕超東歐

據美國《福布斯》雙周刊近日報導指出，從大陸上海的1135美元、北京983美元和深圳938美元的薪資水準來看，大陸的月薪中位數已超過歐盟最新成員克羅埃西亞 淨月薪中位數887美元的水平。

此外上海的工資中位數還超過波羅的海地區2個最晚加入歐元區的成員國，也就是立陶宛的956美元與拉脫維亞的1005美元。

該報導說，過去10年中，歐洲一直試圖將來自東歐的低成本熟練工人併入歐盟，而大陸在2001年加入WTO之後全面融入全球勞動力大軍，認為大陸和東歐勞工加入世界勞動人口，導致了世界非熟練工人和裝配線勞工的工資出現停滯。

(旺報)