桃園208公車21日上路 經7學校方便轉乘
統聯客運營運的208路公車將於21日上路，18日舉行記者會，桃園市長鄭文燦表示，208公車從高鐵桃園站出發經大園、內壢、八德，最後到達八德區介壽路、豐德路口，途經7所學校，對學生、民眾非常方便；未來208路公車票價為8公里內18元、超過後每公里2.58元，若持市民卡搭車，則第二趟可減免18元，民眾可多加利用。
208路將於21日正式上路，並提供8月21日至23日前3日免費搭乘，行駛路線自高鐵桃園站發車，沿線經過大園國際高中、大江購物中心、萬能科技大學、內壢工業區、內壢火車站、元智大學、陸軍專科學校、八德區公所，終點站為八德區介壽路豐德路口，全程23公里。
(中時)
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