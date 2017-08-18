機捷A10站區段徵收開工 帶動蘆竹發展
桃園機場捷運A10站（山鼻站）區段徵收工程18日舉行開工典禮，市長鄭文燦親自出席，山鼻站位於南崁新市鎮都市計畫區東北隅，西鄰桃林鐵路，東側與北側邊界至南崁新市鎮都市計畫範圍線，南側以農業區與保護區及工業區間區界為界線，計畫區範圍約39.03公頃，由4個獨立區塊所組成，將發展完整山鼻生活圈。
鄭文燦表示，這個區域包含山鼻、內厝、外社等地區，預算金額為9億2170萬789元，工期為590天，預計2019年4月完工，A10山鼻站將成為具有商業、交通、生活等多元機能的轉運中心，並開啟以山鼻站為核心的「山腳時代」，成為機場捷運的亮點。
市府工務局表示，計畫範圍由4個獨立區塊所組成，工程內容包括整地、道路、排水、交通號誌、汙水下水道、自來水、景觀、機電照明、管線等工程，並在周邊規畫商業區、住宅區、車站專用區等，也會預留約1公頃土地，興建近600戶社會住宅。
(中時)
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