性侵國中女同學？ 證據不足不起訴

范姓男大生涉嫌在去年8月13日凌晨利用昔日國中女同學來找他聊天、借宿時闖進女同學的房間；女同學指控，當時她在半睡半醒間，感覺有人在摸她，一度誤認是她的男友，後來發現不是，遭范性侵。范男矢口否認犯行，並指當天2人睡不同房，女同學主動爬上他的床，還跟她確認是否可以繼續，她回答「嗯」。雙方各執一詞，檢方要求女方接受測謊遭拒，且雙方又是認識多年的國中同窗，女方怎會誤認是她的男友，沒有其他證據顯示范男有違反其意願性侵等，不起訴處分。

(中時)