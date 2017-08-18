傷憲兵武士刀 來源真假一團謎

總統府18日遭呂姓嫌犯手持自軍史館偷來武士刀闖入，並砍傷戍衛憲兵的脖子。圖為呂嫌犯案用的鐵槌和武士刀。（趙雙傑攝）

呂嫌傷人的武士刀，刀頸上刻有「南京之役殺107人」字樣。（趙雙傑攝）

《東京日日新聞》於1937年12月13日報導百人斬殺人競賽。（圖／取自維基百科）

總統府位於博愛路和長沙街口西大門今（18）日上午10時多遭到呂姓男子闖入，並持武士刀傷及一名憲兵脖子。呂男是於上午10時10分進入軍史館2樓，直接持榔頭敲破櫥窗偷館藏武士刀，再轉往總統府犯案。這把武士刀的刀頸部位刻有「南京の役殺107人」。

根據國防部發言人陳中吉表示，這把刀在南京大屠殺，殺害107位同胞，為98式軍刀，魏炳文中將在抗戰勝利時自日方接受，其子魏亮在1987年捐贈給軍史館。

有專家指出，這把刀的來源是1945年國軍收繳投降日軍武器時，其中有一把在刀頸上刻有「南京の役殺一○七人」的軍刀，上交軍部後由時任16軍中將副軍長、黃埔一期的魏炳文收藏，輾轉帶到了台灣。魏炳文去世後，1987年由其弟魏炳超、其子魏亮捐獻給台北國軍歷史文物館收藏。

根據國防部說法，只說這把98式軍刀曾經在南京大屠殺害107位同胞，但並未表示這把98式軍刀是源自於南京大屠殺2名日本戰犯的「百人斬比賽」。因此，這把98式軍刀是否源自南京大屠「殺百人斬比賽」？在網路上掀起討論，有以下四點爭議：

一、「九八式軍刀」是將校配刀，殺人比賽的2名尉官是不能配戴「九八式軍刀」的。

二、一把刀能斬殺100多人而完好如初沒有損傷？恐怕難以解釋。

三，根據維基百科引述1937年12月13日《東京日日新聞》（即現在的《每日新聞》）記載，南京大屠殺的百人斬比賽，日本軍官向井敏明少尉和野田毅少尉競賽殺人，最後向井敏明殺了106人勝過了斬殺105人的野田毅。軍史館這把「九八式軍刀」刀頸上刻的是「南京の役殺107人」，受害人數與當時《東京日日新聞》報導不符合。

四，這把是「九八式軍刀」，命名是依據日本「皇紀2598年」，就是1938年，相傳是在1938年製作，而南京大屠殺發生於1937年12月至1938年2月，因此被質疑1938年製作的刀，怎會穿越時空回到1937年參與了南京大屠殺。

關於第一點尉官能不能配戴「九八式軍刀」？日本侵華戰爭前後，「94式軍刀」是軍官配刀，「95式軍刀」是士官配刀，「98式軍刀」確是尉官配刀。

第二點，一把刀能斬殺100多人而完好如初沒有損傷？根據1937年12月13日《東京日日新聞》報導，「百人斬競賽…. 兩個少尉拿著刀刃殘缺不全的日本刀見面了。」因此，日本軍刀並沒有完好如初沒有損傷，而是刀刃殘缺不全。

第三點，人數不合，《東京日日新聞》於1937年11月30日首次報導了向井敏明少尉和野田毅少尉進行百人斬競賽的消息，當時標題是「百人斬競爭！兩少尉，很快已經達到80人」，12月13日的報導，死亡人數達到106人及105人。代表死亡人數是不斷增加的，因此可能最後死亡人數並非106人與105人，而可能是107人或是更多。維基百科的說法則是，「後面隱藏著逃脫法網的另一個兇手」。

第四點，98式軍刀有認為是在1938年所製成配發給日本侵華部隊，而南京大屠殺發生在1937年12月至1938年2月間。不過，98式軍刀是在1938年所製成配發的說法，並未有何史料可加以佐證。

南京大屠殺遇難同胞紀念館館長朱成山表示，問題並不在於這把刀或是那把刀，而是在侵略戰爭中，以虐殺平民為樂，進行慘無人道的比賽，暴露侵略者的邪惡，當然應該受到譴責。

(中時電子報)