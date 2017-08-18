台鐵上用報紙遮掩 男子偷摸8歲女童下體

57歲簡姓男子今年6月20日下午搭乘台鐵莒光號北上途中，看到鄰座年僅8歲小女童在座位上睡著了，趁機坐到女童的旁邊，以報紙為掩護，徒手摸她的下體，女童驚慌閃躲，他還強行撫摸其大腿和下體，女童大哭，母親攔下欲起身離去的簡男，通報鐵路警察將其逮捕，桃檢依加重強制猥褻罪起訴。

(中時)