《殺破狼‧貪狼》17日首映 票房勝過《戰狼2》

《殺破狼‧貪狼》片中，古天樂飾演救女心切的父親。（双喜電影提供）

林家棟在《殺破狼‧貪狼》飾演心機重的反派。（双喜電影提供）

由古天樂、林家棟主演的動作強片《殺破狼‧貪狼》，8月17日在大陸上映，今天（8月18日）電影公司公布開映票房為6456.61萬元人民幣（約台幣2億9694萬元），成為單日票房冠軍，終結當紅電影《戰狼2》闡連22天票房冠軍之路；有趣的是自製自演《戰狼2》的吳京，當年在首部《殺破狼》中，一句台詞都沒有，靠「打」成名，而《殺破狼‧貪狼》與《戰狼2》同檔廝殺，再次點燃武打動作片話題熱度。

9月1日將在台灣上映的《殺破狼‧貪狼》，是《殺破狼》、《殺破狼2》的第3部，創作團隊原班人馬的新作，延續觀眾口碑的武打暴力美學。劇情描述談判專家古天樂為了尋回失蹤愛女，遠走泰國曼谷及芭達雅等地，父女親情與生死懸於一線，張力不下《即刻救援》，古天樂還親自挑戰高難度武打動作，成為他首度動作滿場的電影；國際武打巨星 Tony Jaa，與吳樾更有不少緊張的動作場面。

片中飾演反派的林家棟挑戰更多。受劉德華鼓勵，林家棟苦熬多年，終於以《樹大招風》獲得香港電影金像獎影帝殊榮，在片中飾演為了政治選票，不惜勾結黑市人體器官販子的泰國市長幕僚，城府極深，讓他大喊這個人性衝突的反派角色不好演：「犧牲一個人的生命，可能是成就更多人的生命，這是我從這個方向去想這個角色。」

除了心理戲難演外，林家棟面對的挑戰還有對白，因為他只有4句粵語台詞，其它都是泰語對白，不少的專業詞語，讓他超為難：「自己每晚要背熟台詞，壓力非常大，最慘是明知道第二天導演有7成可能會改劇本，但都要背熟每句對白，壓力很大！」

林家棟最記得有場在醫院的戲，他要說泰文台詞：「call醫生standby」，但因為念起來太像廣東話髒話，每講必笑翻身邊工作人員！

(旺報)