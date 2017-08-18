北海道觀光巴士翻覆釀40傷 無台灣觀光客

日本北海道一輛觀光巴士18日發生翻覆意外，車上搭載49名觀光客，其中約40人受傷，所幸車上並無台灣觀光客。

共同社報導，當地時間下午4時左右，清水町的國道274號上，一輛觀光巴士從道路翻覆到路旁。車上載著東京來的49名觀光客，事發前不久，巴士才結束富良野之行，返回旅館途中，正準備進入國道一個休息站，不料翻覆於路旁，導致約40人受傷，其中1人傷勢較重，用直升機送往醫院救治。

中華民國駐日代表處札幌分處表示，車上並無台灣觀光客。

(中時)