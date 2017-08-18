葡萄牙中部森林大火 2000村民受困

葡萄牙官員17日表示，中部發生2場大火，消防人員正努力控制火勢，馬卡歐村2000名村民受困。 氣象預報未來會有另一波高溫，葡萄牙政府因此對宣布國內中北部一些地區進入緊急狀態。

葡萄牙內政部長德索沙表示，今夏火災破記錄是因為人為縱火及人為疏忽。 馬卡歐村長艾斯特瑞拉說：「因為烈焰與濃煙密佈，根本無法進出村子。」 這場大火15日晚間開始燃燒，火勢愈來愈大，到了17日早上大火圍困整個村莊，火勢絲毫沒有減弱。」 艾斯特瑞拉說，7月底的一場大火已燒毀村莊的80%到90%。

(中時)