《了解與互信 兩岸一定旺》持刀男翻牆入總統府砍憲兵 親子日維安不安?

總統府今天(18日)出現驚悚流血事件，一名男子從軍史館偷了一把南京大屠殺的武士刀，闖入總統府砍傷一名憲兵，當時的總統府正在舉行親子日，不但有許多孩童，蔡英文總統也在府內，按照過去民進黨的邏輯，這麼嚴重的維安疏失，最該好好檢討的就是蔡總統？

總統府遇襲突顯維安問題，台灣缺電現況，同樣也是國安危機，815大停電全台民眾記憶猶新，蔡政府2025非核家園 ，預計要把天然氣發電拉高到5成，但台灣天然氣發電庫存夏天只有一週，備載容量太低的問題沒解決，以後除了夏天沒電，冬天恐怕也要停電？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！

本集來賓為資深媒體人羅友志、資深媒體人謝寒冰、前國民黨委員帥化民、軍事雜誌總編輯鄭繼文、大陸軍事雜誌主編崔軼亮(北京連線)。

(中時電子報)