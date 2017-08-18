七夕巧克力來這做吧！連香料都自己摘

花蓮太魯閣晶英酒店的成人廚藝教室，點心主廚邱寶貴將親自傳授做巧克力的祕笈。（圖／太魯閣晶英酒店供）

廚藝教室提供多種食材、配料讓學員自行創意搭配。（圖／太魯閣晶英酒店供）

七夕情人節的巧克力準備好了嗎？花蓮太魯閣晶英酒店今年推出的成人廚藝教室巧克力課程，可以讓情人一起在點心主廚邱寶貴的指導下，DIY做出專屬巧克力給彼此，還可以學到主廚做出美味巧克力的秘笈。最酷的是，飯店會提供栽種的薄荷、迷迭香、檸檬香蜂草、奧勒岡，開放給學員現場摘採，自己搭配想放進巧克力裡的味道，保證驚喜。

另外，飯店也提供許多配料和裝飾，讓學員點綴自己創作的巧克力，其中最討人喜歡的香草可不是輕鬆就能料理，主廚也會親自示範、教導處理香草的訣竅。

(中時)