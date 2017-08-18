夜問打權》司改兒戲？表決到蔡總統點頭為止

8/18夜問打權。（中天提供）

獨裁？！司改表決成兒戲？表決到蔡總統點頭為止？司改表決連翻案！不對小英盤？總統不甩司法獨立精神！？好大官威！不只總統獨裁，連立委、民代遭點名「插隊復電」！陋習一堆？一切蔡政府說了算？

815大停電！政府賠民36元、賠企業1萬元想了事？！我們的蔡政府還拗不缺電？能源政策已經不堪一擊！比爛？！明年目標「穩定供電」每戶年停電不逾17.23分！備轉容量不足應付！蔡政府讓非核提前30年釀缺電！默默趕走企業非核家園就成功！？

今晚十點中天娛樂台第39頻道，和智賢一起來打權！

(中時電子報)