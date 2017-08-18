「五月天」北京開唱前遇雨 怪獸提醒粉絲注意安全

怪獸在北京鳥巢彩排。（取自新浪微博＠五月天_怪獸）

五月天今天在北京鳥巢舉行「人生無限公司」演唱會。（取自新浪微博＠五月天微吧）

華語樂壇天團「五月天」今天（8月18日）晚上6點半在北京「鳥巢」國家體育場舉行「人生無限公司」戶外演唱會，沒想到下午突然下大雨，怪獸2點多透過微博發文，提醒歌迷們要注意安全：「鳥巢突然下起大雨，正在集結的朋友請注意安全。希望雨快停，希望燈光音響一切無恙。待會見～」

「五月天」的演唱會被視為大陸最難搶票的演唱會之一，8月18及19日在北京演出2場，雖然主辦單位主動追加2500張票，仍無法阻擋歌迷熱情，7月27日開票即秒殺，黃牛票滿天飛，買到票的網友一致表示「風雨無阻」，正努力趕赴鳥巢中。還有網友認為「五月天」的熱力就是小太陽，雨絕對會停。

果真，在演唱會舉行前，雨勢中止，全場歌迷隨著「五月天」的音樂唱和。

(旺報)