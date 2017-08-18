日全蝕21日登場 全美產能損失212億台幣

全美掀起日全蝕熱潮，觀日眼鏡銷售一空。在鹽湖城的天文館，館員教導民眾如何安全觀賞日全蝕的方法。(美聯社)

近一個世紀以來首度橫越美國全境的日全蝕，21日將登場，全美各地都相當興奮。不過對許多企業主可能笑不出來，因為因天狗食日造成的20分鐘黑暗期間（包括2分半鐘的日全蝕），員工可偷閒離開工作場所，欣賞難得一見的天文奇景。美國就業諮詢機構Challenger, Gray & Christmas 估計，雇主們將損失高達6.94億美元（約台幣212億）的產值。

該公司副總裁查林傑指出，預期當天出勤的勞工將有8600萬，但20分鐘黑暗期其實只算保守估計，因為許多員工可能會花更多時間架設專業望遠鏡、戴上特殊眼鏡看日蝕，或乾脆請假一天。

不過這數字和其他重大體育賽事或事件導致的產能損失相比，只能算小巫見大巫。美國NCAA大學籃球決賽第一周，雇主損失的產能達「每小時」6.15億美元（約188億台幣）。

(中時)