新興市場基金5個月首見失血

金融時報報導，受地緣政治緊張升高，加上今年來新興市場漲幅已高，投資人趁機獲利了結，導致該市場基金本週出現5個月來首次單週失血。

根據EPFR數據顯示，到8月16日為止當週，新興市場基金遭贖回16億美元，不但為5個月來首次失血，並寫下去年12月以來單週淨流出金額最高紀錄。

(工商)