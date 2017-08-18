LuLu樂當孩子王 兒童界勁敵竟是巧虎
LuLu（黃路梓茵）18日為新專輯《美小鴨》賣力造勢，她特別前進幼兒園，帶領150位小朋友樂跳「美小鴨之舞」，她主持兒童節目《魔法列車Do Re Mi》化身小魔女姊姊，今天出場時現場險些暴動，小朋友不僅興奮尖叫，還有人以無尾熊式抱著她。
被問到她與左左右右誰才是兒童界天后？她妙答「左左右右是兒童界雙人天后，美小鴨是單人天后。」更打趣說，勁敵是卡通人物巧虎，因為他耕耘兒童市場許多年，地位屹立不搖。
是否想拚進度生一胎，26歲的她回答，生子計畫30歲以後再說，至於生幾個？她思考後表示，「生幾個要看第一胎生產狀況再決定」。
她樂當孩子王，現場玩得不亦樂乎，相當有孩子緣，小朋友現場手作皇冠回贈。新專輯預購中，贈品為美小鴨箱寳夾鏈袋，25日正式發行。
(中時)
關鍵字：LuLu
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