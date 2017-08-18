日當局改變態度 允美軍魚鷹參與美日聯合軍演

美軍在日本沖繩縣普天間機場的魚鷹新型運輸機18日參加了日本陸上自衛隊與美國海軍陸戰隊的聯合軍事演習，並向媒體公開。日本北海道及演習場所在的地方政府反對魚鷹參加演訓，但一度要求美方克制魚鷹飛行的日本政府轉變態度，允許重啟飛行，為實際上的同意。

這是5日在澳洲近海發生墜機事故後，美軍魚鷹首次參加日美聯合軍演。按照發生事故前的計畫，魚鷹原定從10日軍演首日起即參加演訓。

美軍陸戰隊第36陸戰隊航空群長詹姆斯･哈普上校強調，魚鷹是性能非常高的飛機，能在亞洲和太平洋的各島嶼發揮實力。將使用魚鷹提升日美應對突發狀況的能力。

(中時)