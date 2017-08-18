日當局改變態度 允美軍魚鷹參與美日聯合軍演
美軍在日本沖繩縣普天間機場的魚鷹新型運輸機18日參加了日本陸上自衛隊與美國海軍陸戰隊的聯合軍事演習，並向媒體公開。日本北海道及演習場所在的地方政府反對魚鷹參加演訓，但一度要求美方克制魚鷹飛行的日本政府轉變態度，允許重啟飛行，為實際上的同意。
這是5日在澳洲近海發生墜機事故後，美軍魚鷹首次參加日美聯合軍演。按照發生事故前的計畫，魚鷹原定從10日軍演首日起即參加演訓。
美軍陸戰隊第36陸戰隊航空群長詹姆斯･哈普上校強調，魚鷹是性能非常高的飛機，能在亞洲和太平洋的各島嶼發揮實力。將使用魚鷹提升日美應對突發狀況的能力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。