太妍歷經遇襲陰霾敬業開唱 手上瘀青令人心疼

太妍敬業開唱。(取自金泰妍吧官微)

太妍手上瘀青明顯。(取自金泰妍吧官微)

太妍雙手比愛心回應粉絲支持。(取自金泰妍吧官微)

《少女時代》隊長太妍昨日抵達印尼機場遇上粉絲暴動，胸臀都被觸碰到無數次，讓她嚇到跌坐在地上大哭。不過敬業的她，今(18日)依然敬業出席印尼亞運會演出，只是她手上的明顯瘀青，令粉絲看了心疼不已。

太妍在歷經遇襲風波後，今晚如期出席亞運會演出，現場完美獻唱《Fine》、《I》兩首歌，獲得粉絲狂揮手中螢光棒支持，太妍也暖心比出愛心手勢回應。但粉絲就注意到太妍手上有著明顯瘀青，對她更為心疼，紛紛留言為太妍打氣「難為太妍了，剛經受那麼大的刺激還得上台表演」、「太妍，除了給妳加油，不知道還能做什麼」。

(中時電子報)