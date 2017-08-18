大馬甜心告別女殭屍 化身女警開拍扭傷腳踝

林明禎一改甜美形象，在電影化身女打仔。(種子音樂提供)

林明禎相當神準，命中率高達8成。(種子音樂提供)

大馬甜心林明禎再戰大螢幕，一結束EP《#Me》宣傳後，就立刻飛往香港投入電影《辣警霸王花2》拍攝，不同於首部電影《救殭清道夫》女殭屍角色，只有短4句台詞，這次化身成女打仔，詮釋一名來自台灣、正義勇為的女警。

她在劇中武打動作超級吃重，她奮不顧身來真的，結果首日上工就發生悲劇，不甚扭傷腳踝只能緊急送醫治療，為此休息一周靜養。

這次在《辣警霸王花2》挑起大樑，她為此推掉商演、戲約約百萬酬勞，專心在香港Long stay2個月接受前置訓練，開拍時無論格鬥動作、槍擊訓練她都堅持親自上陣，未料首日就扭傷腳踝，她表示「武術指導要求都很高、非常嚴格，為了更完美的演出，有種給它拼了的感覺。」經過這次意外，她也提醒自己：「怕受傷後影響拍攝進度，下次一定更加小心。」

除了忍受皮肉痛，她在訓練過程中，發現了自己在槍擊訓練的天賦，無論是手槍或是重型槍械，她每次射擊命中率高達8成以上，被同事受封為女神槍手，膽子大的她毫無畏懼，直呼特別新鮮、好玩。

(中時)