世大運》欠臨門一腳 男足3球負墨西哥

中華隊前鋒李祥偉（左）與墨西哥球員爭頂角球。（李弘斌攝）

中華男足與墨西哥之戰，近5千觀眾湧入輔大足球場。（李弘斌攝）

中華男足18日在臺北世大運首戰墨西哥，全場控球率5成3還高於對手，也以快攻與對手放對，可惜全場5次射門僅1次射正，旅外好手陳浩瑋下半場自由球射中門楣，最終以0比3不敵墨西哥，在A組預賽吞下首敗。

「回來踢世大運，我自己的壓力也很大，感覺多了一個重任，沒有像在國家隊踢起來那麼自如，」效力於中甲北京北控的陳浩瑋說：「幸好只是第1場球，後面好好調整。」

陳浩瑋（左）試圖突破墨西哥後衛防守。（李弘斌攝）

陳浩瑋是在世大運足賽開踢前2天，才緊急返國頂替受傷的陳昭安，不過中華隊首戰祭出4-1-4-1陣型，陳浩瑋擔任右翼，配合箭頭李祥偉、左翼李茂、中場林建勛與林哲宇，也幾乎都是成年國家隊班底，進攻也能多次兵臨城下。

開賽第8分鐘，墨西哥右前場自由球吊入禁區，隊長崔維諾搶前點頂球打入遠角，讓中華隊陷入被動局面。接著中華隊嘗試反攻，上半場補時階段獲得最好機會，林建勛右路起球吊入禁區，陳浩瑋在禁區左側的第一時間射門卻不幸打偏，錯失追平良機。

中華隊前鋒李祥偉（右）嘗試在禁區內轉身射門。（李弘斌攝）

下半場開賽不到3分鐘，墨西哥發動快攻，賈度諾在禁區外起腳遠射，中華隊門將黃秋霖視線受到影響撲救未果。隨後陳浩瑋操刀自由球，球打中人牆後折射命中門楣，終場前10分鐘再遭墨西哥破門，以3球飲恨。

中華隊代理教頭李文財表示，0比3輸球是事實，教練團回去仍要檢討，不過球員已經全力以赴，「我們不是只有守，而是大膽和這種南美對手抗衡，這一點我非常滿意。下一場對法國，我們會看他們今天和北愛爾蘭的錄影帶，做好準備。」

法國與北愛爾蘭今以0比0踢和，讓墨西哥暫居A組第1，中華隊下役將於21日晚間7時半，繼續在輔大足球場對陣法國。

(中時電子報)