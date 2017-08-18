中信10上2轟 輸給富邦悍將10下「再見暴傳」！
中信兄弟好嘔！今(18日)對富邦悍將之戰10上張志豪與王勝偉敲出兩發陽春炮，本以來穩操勝算，不料10下卻輸在投手林克謙「再見暴傳」，終場富邦悍將以4比3氣走黃衫軍，同時拿下對戰4連勝。
此役雙方上演勢均力敵投手車輪戰，兩隊前9局都只攻下1分，比賽被迫進入延長賽，最終兩隊牛棚表現決定此役勝負。
富邦10上派增菘瑋擔任第5任投手，但只面對3位打者就被中信第9棒張志豪與第2棒王勝偉，敲出兩門陽春炮，失2分，以1比3落後。
10下，中信派出第5任投手林克謙關門，但連被打高國麟、陳品捷、高孝儀連敲3支安打失1分，無人出局一、二壘有人情況下，林哲瑄犧牲觸擊，球點到投手前，林克謙接到球轉身傳一壘發生大暴投，壘上兩位跑者全部跑回本壘得分，富邦最終就靠林克謙這記「再見暴投」，此局攻下3分贏得逆轉勝。
張志豪本季一度調任第4棒，最近打過第2棒之後，近3場改打第9棒，結果10上敲出超前分全壘打，本有機會成為此役勝利打點，可惜中信被逆轉成了空包彈。
富邦10上接替增菘瑋的林晨樺，拿下本季第2勝，中信林克謙吞下本季第2勝。富邦此役5打數敲出3支安打與1分打點的新人陳品捷，賽後榮膺單場MVP。
(中時電子報)
關鍵字：富邦
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