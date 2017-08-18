教授批「把媽祖變A片女主角」 作者4字幽默回應
教改論壇今（18）日召開記者會，出席的台灣大學名譽教授黃光國在會中批評文化總會，稱其於今年所舉辦的展覽及台北燈節，把媽祖林默娘變成「日本A片女主角」，掀起各界熱議。對此，台北燈會Q版林默娘的創作者、漫畫「冥戰錄」作者韋宗成則在臉書回應，幽默地說道「感謝宣傳」，獲得不少網友支持。
教改論壇18日舉行「當文化台獨遇上文化中國－中國神大戰日本鬼」記者會，黃光國在現場呈現台北燈節的媽祖圖像，認為政府將媽祖打造成動漫人物的作法，「是故意把媽祖打扮成日本A片女主角」，失去信仰的莊嚴與神聖性。
針對教改論壇的此番言論，台灣漫畫家韋宗成今則在臉書發文，幽默地寫道「感謝宣傳XDDDDDDDDDD」，並附上冥戰錄的官方網站連結，「趁機」工商服務一下。
貼文一出，立刻引起熱烈迴響，網友紛紛表示，「滿腦子AV，看東西都是AV。」「記得當初您要畫媽祖題材時有全台擲筊過，您要不要請他去擲筊問媽祖？」「黃教授眼睛內建SOD濾鏡呢！真是不得了。」 還有人逗趣地問道，到底是用多少去收買那些人幫你做業配？
(中時電子報)
文章來源：韋宗成臉書
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