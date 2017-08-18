新北青年模聯閉會　青年學子放眼世界

新北青年模擬聯合國會議，社會文化人權委員會討論兒童及長者照護問題並投票決議。（葉書宏翻攝）

閉幕式中欣賞活動精華影片反應熱烈。（葉書宏翻攝）

參與者交流晚會分享會議心得經驗。（葉書宏翻攝）

「2017新北青年模擬聯合國會議」於昨晚閉幕，在16日、17日兩天議程中，由學生扮演各國外交使節，針對氣候變遷、永續和平、食物安全、兒童及長者照護、學用合一、降低傳染性疾病風險等議題進行討論，共計有來自全國209所學校，近千位學生參與交流，甚至有不少同學特地從高雄、屏東北上參加。

新北市政府研考會表示，本次會議全程以英文進行，但為鼓勵青年學生勇於參加，亦提供同步翻譯協助學生投入會議，自發認識、探討以往較少接觸的公共議題。舉例而言，ECOFIN（聯合國經濟及金融委員會）這次的主題是在巴黎協定之下各國對氣候變遷及環境難民的處理對策，最終決議為必須建立相關機構並與聯合國的相關組織合作，以控制現況並防止未來的災害。

UNESCO（聯合國教育科學文化組織）討論的議題為如何培養就業力，以英國為首的國家代表們認為應著重於強化學生的軟實力以及學習的核心價值；美國為首的代表們則希望以強化基礎教育為優先，提升高等教育品質。

不少第一次參與模聯活動的同學都認為，透過這次的會議，讓他們克服上臺發言及英文演說的恐懼，提升英語能力與信心。而曾有參與模聯經驗的同學則認為，新北模聯具備高水準的籌備團隊及高品質的學術要求，更有堅強的主席團陣容，共同成就不可多得的模聯經驗。

會議於閉幕式後並舉辦交流會，仿外交酒會形式，提供參加者輕鬆交流的平臺，並從中獲得寶貴的友誼。研考會林純秀主委於交流會中也熱情與現場青年朋友互動交流，並期勉年青朋友要多關心、參與公共事務，並將眼光放到全世界，藉由年青人的熱情與活力，讓世界能看得到臺灣。

(中時)