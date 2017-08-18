涉嫌殺害百餘公斤壯男 2少年被裁定收容
發生於台南白河的2名男子為一名郭姓女子疑似爭風吃醋，致男子余昶韋被毆打成重傷送醫不治，洪姓及黃姓2名少年自首，嘉義地檢署檢察官劉達鴻檢率同法醫薛治國相驗死者，初步發現死者頭部、背部、胸腔兩腿都有棍棒傷，右小腿有疑似刀傷，訂下周三解剖以釐清傷勢及致死原因。
檢方依傷害致死罪、串證之虜向地方法院聲請收容，地院今晚裁定2名少年收容。
這起命案發生於17日晚上，重達百餘公斤的死者余昶韋開車外出，疑被顏姓男子的手下毆打成重傷送醫不治，案發後2名少年向嘉義警方自首，檢方會同法醫相驗死者，並複訊2名少年，並將進一步釐清郭姓女子、顔男是否涉案。
(中時)
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