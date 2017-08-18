恐怖！ 咳嗽太用力 七年級男頸動脈剝離中風險癱

周先生（左）順利恢復健康，院方特準備蛋糕為他慶祝。（葉書宏翻攝）

每個人都有咳嗽的經驗，但您知道咳嗽太用力，可能導致頸動脈剝離甚至中風的危機嗎？一位七年級的上班族因感冒常用力咳嗽，竟使他突發頭暈及半側無力，送醫檢查後才發現是劇咳時的力道造成頸動脈剝離，且剝離的血栓還流到顱內，連帶造成梗塞性腦中風，情況十分危急，後經雙和醫院及時施以精密的「機械式微導管動脈取栓術」，放置血管支架解除頸動脈剝離並取出血栓後，病人順利復原，擺脫癱瘓危機。

據悉患者周先生平時作息正常，身材標準，健康檢查也從未出現過紅字。幾個月前，周先生因感冒肺內有痰，常用力咳嗽想將痰咳出來。沒想到某天早上突然頭暈無力、站不住腳。妻子立即陪同周先生到附近醫院就醫，經核磁共振與電腦斷層檢查後，發現其右側的內頸動脈及顱內血管堵塞，導致梗塞性中風。

這消息讓當時意識還清楚的周先生非常震驚，沒想到自己這麼年輕，既不肥胖也沒高血壓、高血脂等問題，病魔還是找上了門，為了爭取黃金治療時間，該醫院立即建議周先生轉到可以施行導管動脈取栓手術的雙和醫院。轉院過程中，周先生症狀還一度惡化，出現左側偏癱無知覺的情形。

所幸到院後，雙和醫院「整合性腦血管疾病中心」立即詳細檢查，發現血管堵塞的原因為頸動脈剝離，於是馬上安排治療，由我國神經血管介入性治療權威教授陳啟仁施行極為精密且高技術性的「機械式微導管動脈取栓術」。

陳啟仁指出，周先生頸動脈剝離部位的血管內膜幾乎堵住了整個血管，必須先透過纖細如髮的微導絲，找到正確的血流通道，然後穿透通道將血管支架放入，藉以打通血管剝離的區段，使血流暢通。而後，導管還要再繼續深入顱內中大腦動脈，將造成梗塞的血栓抓取出來，同步解除了頸動脈剝離及腦中風的兩大危機，術後僅於鼠蹊處留下針孔大小的傷口，周先生左側身體恢復知覺，隔天即能起身活動，未留下後遺症，一周後即順利返回工作岡位。

頸動脈是血液通往大腦供氧的主幹道之一，當血管壁內膜因外力等因素剝離、產生裂縫時，血流沖刷下就會撐開剝裂的內膜，進而阻塞血管，甚至產生血栓引發腦中風。發生急性堵塞性腦中風時，血氧無法正常供給，每分鐘都會導致2百萬腦細胞的死亡，目前最佳的治療方式，是於發病後6至8小時內接受微導管動脈取栓術，才能降低腦損傷及相關後遺症的發生。

雙和醫院「整合性腦血管疾病中心」整合神經內科、神經外科、神經放射介入等專業團隊，而陳啟仁教授更擁有豐富的血管內導管手術經驗，取栓成功率高達九成五以上，比國內平均的7至8成高出許多。

陳啟仁提醒，頸動脈剝離是年輕的中風者不可忽略的致病原因之一。尤其有些民眾因體質關係血管壁較脆弱，在接受不適當的頭頸部按摩、旋轉頸部、後仰洗頭或劇烈甩動身體，甚至用力打噴嚏、咳嗽時，就可能導致頸動脈剝離的發生。提醒民眾如果出現頭痛、頭暈或半側無力等症狀時，應儘快到醫院就診檢查。

(中時)