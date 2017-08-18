毒雞蛋危機 可能攪動德國下月大選選情

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歐洲多國陷入毒雞蛋危機，外媒指出，此事在即將於下月舉行大選的德國發酵成為政治爭議，甚至可能攪動大選選情。

德國聯邦政府先前公布，共有1070萬受殺蟲劑污染的雞蛋進入德國，但下薩克森邦農業部長邁爾指責聯邦政府刻意隱瞞實際數量。

邁爾表示，光是從荷蘭輸入下薩克森邦的毒雞蛋就已經多達3500萬，聯邦政府顯然謊報資料，意圖淡化事件。

德國聯邦農業部長施密特則駁斥邁爾的指控失實，並指責隸屬少數黨綠黨的邁爾企圖利用消費者的恐懼心理撈取選票。

德國將於下月24日舉行大選，總理梅克爾將尋求第四度連任。下薩克森邦則將於10月舉行地方選舉。

(中時)