拍攝性錄影帶東窗事發 羅馬尼亞東正教主教辭職
東歐國家羅馬尼亞的東正教會18日表示，一位主教被人揭發出現在一卷性錄影帶裡，與他雲雨的男伴是一名男性學生，東窗事發後，這位主教不得不辭去神職。
捲入這起性醜聞的主教是東部胡希（Husi）教區的主教巴拉迪阿努（Corneliu Barladeanu），現年51歲。東窗事發後，為了「教會的平靜與福祉」決定辭職。但他堅稱自己無罪。
羅馬尼亞教會是僅次於俄羅斯的第二大東正教教會，由各教會派代表而組成的聖議會（Holy Synod）已有92年歷史，聖議會剛結束2天的會議，並在會中首次就性醜聞進行討論。會議結束後，東正教會隨即發表聲明，稱巴拉迪阿努將辭職。不過他儘管卸下公職，仍將保留僧侶的身分。
(中時)
關鍵字：羅馬尼亞
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