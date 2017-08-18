世大運》足賽初登場 近5千人湧入輔大

台北世大運19日將在台北田徑場舉行開幕典禮，足球賽事18日率先開戰，晚間中華男足在輔大運動場對戰墨西哥，場邊大小朋友同到場，奮力為中華球員加油。中央社記者吳家昇攝 106年8月18日

中華男足與墨西哥之戰，近5千觀眾湧入輔大足球場。（李弘斌攝）

臺北世大運足球賽登場，整建全新看台與夜間照明設備的輔仁大學足球場，在中華男足與墨西哥之戰湧入近5千名觀眾，粉碎足賽門票乏人問津的憂慮和傳聞。接下來，就看中華隊能否爭氣晉級，吸引更多民眾到場加油了！

輔大足球場除了新建固定看台，也架設了3座臨時看台。兩側球門後方的臨時看台，為中央長看台滿座後才會開放，晚間也都坐了6、7成滿，看球氣氛相當熱烈。

2017年第29屆夏季世界大學運動會的足球賽事18日在新北市新莊的輔仁大學足球場展開，中華男足晚間在預賽首戰對上墨西哥，吸引大批球迷在場邊觀看，拉開寫有「TAIWAN」字樣的布條，熱情為中華隊加油。中央社記者吳家昇攝 106年8月18日

中華女足18日在新北市新莊輔仁大學足球場進行的2017 年第29屆夏季台北世界大學運動會女子足球預賽出戰阿根廷，終場旗開得勝。球場邊許多球迷自製看板，或攜帶國旗進場，奮力為中華隊加油。中央社記者張新偉攝 106年8月18日

不過輔大足球場受限於腹地與看台，現場動線略嫌紊亂，媒體與觀眾動線幾乎完全重疊，形成民眾也可以趴在球門後方的圍籬看球，以及記者要回到媒體室時，方向剛好與離場觀眾「卡住」的窘境。

事實上，輔大足球場新建的固定式觀眾看台，之所以只能把進出動線全設計在同一側，是因為另一邊就是因應看台內球隊休息室不足，規畫球隊使用臨時組合屋當休息室的動線。此外，測試賽時市府曾承諾要在看台上架設臨時的遮蔽頂棚，實際比賽中也沒有見到。

(中時電子報)