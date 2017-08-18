世大運》足賽初登場 近5千人湧入輔大
臺北世大運足球賽登場，整建全新看台與夜間照明設備的輔仁大學足球場，在中華男足與墨西哥之戰湧入近5千名觀眾，粉碎足賽門票乏人問津的憂慮和傳聞。接下來，就看中華隊能否爭氣晉級，吸引更多民眾到場加油了！
輔大足球場除了新建固定看台，也架設了3座臨時看台。兩側球門後方的臨時看台，為中央長看台滿座後才會開放，晚間也都坐了6、7成滿，看球氣氛相當熱烈。
不過輔大足球場受限於腹地與看台，現場動線略嫌紊亂，媒體與觀眾動線幾乎完全重疊，形成民眾也可以趴在球門後方的圍籬看球，以及記者要回到媒體室時，方向剛好與離場觀眾「卡住」的窘境。
事實上，輔大足球場新建的固定式觀眾看台，之所以只能把進出動線全設計在同一側，是因為另一邊就是因應看台內球隊休息室不足，規畫球隊使用臨時組合屋當休息室的動線。此外，測試賽時市府曾承諾要在看台上架設臨時的遮蔽頂棚，實際比賽中也沒有見到。
(中時電子報)
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