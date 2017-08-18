Energy Capital Partners斥資56億美元 收購電力公司Calpine

私募股權公司Energy Capital Partners與其投資人周五同意以56億美元收購美國電力公司Calpine。Calpine股東將可獲得每股15.25美元現金，比起5月9日媒體報導此消息前的收盤價格溢價51％。Calpine也已證實此消息，此交易預計於2018年第1季完成。

(工商)