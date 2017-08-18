加拿大7月CPI年增1.2％

加拿大統計局周五公布，7月消費者物價指數（CPI）較去年同期增加1.2％，高於上個月的年增1％，大致符合市場預期，主因是石油與住宅價格上漲。

此為6個月內年增幅首度優於上個月，上個月的CPI年增幅創下近2年新低。若按月來看，加拿大7月CPI增幅與上個月持平。

(工商)