員工爭睹美國大日蝕 企業產值減少6.94億美元

美國財經媒體Marketwatch報導，「美國大日蝕」（Great American Eclipse）即將於8月21日周一上班日登場，預計吸引許多民眾爭睹這難得的天文景觀，但據人力資源機構Challenger, Gray & Christmas估計，由於許多員工分心觀看日蝕導致工作效率下降，此次日蝕將使美國企業總產值減少約6.94億美元。

美國大日蝕將於8月21日出現，這是繼1918年後，全美各地皆可看到日全蝕的景觀，而最佳觀測景點包括俄勒岡州、愛達荷州、懷俄明州、田納西州與南卡羅來納州。

Challenger指出，雖然日蝕只持續約2分鐘，但員工準備觀看設備並欣賞日蝕的時間卻多達20分鐘。據美國勞工統計局的資料，約83％員工於周間工作。Challenger以此數據搭配全國平均時薪、16歲以上全職工作人數，計算出企業在這20分鐘產值損失高達6.94億美元。

(工商)