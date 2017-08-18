汽車恐攻頻傳 歐洲各國防護升級

過去一年來，歐洲頻傳汽車恐攻事件，恐怖份子駕車衝撞人群造成傷亡。法新社報導，歐洲各國為了防範類似悲劇再度發生，開始在人群聚集的地點增設柵欄與路障。

西班牙巴塞隆納與坎布里爾斯相繼傳出汽車恐攻，專家警告，汽車攻擊不需具備專業技術且專挑容易下手的對象，使得這類攻擊變得難以防範。但歐洲許多國家為了降低恐攻風險，開始在人群聚集的場所與知名景點設立路障並加強警方巡邏。

(工商)