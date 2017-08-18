傷府憲兵兇嫌 北檢聲請羈押

51歲男子呂軍億，疑想在總統府頂樓升中國五星旗，今早從軍史館竊取刀柄鑴刻「南京役一○七人」的「百人斬」武士刀，闖入總統府西大門後，砍傷阻擋他的義務役周姓憲兵頸部，警詢後將被依殺人未遂等罪移送台北地檢署，檢方訊後以重罪、有逃亡之虞，以及預防性羈押理由，晚間向台北地院聲請羈押。

(中時)