芬蘭土爾庫6人被刺傷 警方逮1 人

芬蘭第三大城土庫市（Turku）18日發生多人遭刺傷的攻擊事件，警方已逮捕一名男性嫌犯。

據外電報導，警方拘捕嫌犯時，開槍射傷這名男性嫌犯的大腿。警方推文呼籲民眾遠土庫。

案發地點在土庫市的普托里市集廣場（Puutori-Market Square）。當地國營電視公司YLE播出的畫面顯示，有多人倒在地上，其中1人上面覆蓋了一塊布。不過，官方尚未證實這起事件有人死亡。芬蘭八卦報 Ilta-Sanomat表示，有6人受傷（1男5女），其中一女推著娃娃車遭嫌犯持大刀刺傷。

土庫市位於芬蘭首都赫爾辛基西南方約140公里，當地居民多講瑞典語。

(中時)