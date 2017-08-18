提升反艦戰力 美將採購新版戰斧巡弋飛彈
美國海軍新聞網8月16日報導，據美國軍方「戰斧」計畫的負責人馬克•詹森透露，美國海軍和雷神(Raytheon)公司已經談妥簽訂新版戰斧巡弋飛彈—MST（海上打擊戰斧）協議，讓這款飛彈具備攻擊海上移動目標的能力。
海軍航空系統指揮部PMA-280計劃負責人表示，合約簽訂後，雷神公司將會為一批戰術型戰斧整合新的感應器，變成海上打擊版戰斧（Maritime Strike Tomahawk variant，MST）。這項研發工程大約需要兩年時間，再經過約兩年的測試，才能把此飛彈正式引進，不過目前的改裝數量仍然不明。
此外，接受改裝工程的戰斧也會進行資料鏈升級、GPS受干擾環境的操作能力和彈頭升級；MST可能採用主被動複合制，射程達1600公里，可以在中途更換打擊目標；「反艦型」戰斧BGM109B曾經於1980年代服役，射程達450公里。第一枚MST將會在2019年開始進行改裝，並於2020年代初開始服役。
根據在WEST 2016會議上透露的消息，推測時間落在2021年正式服役，屆時美國海軍的水面艦艇和攻擊型核潛艇將再度具備遠程反艦能力。
(中時電子報)
文章來源：USNI NEWS
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