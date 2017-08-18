火爆袁詠儀 新人就敢譙王晶

袁詠儀與成龍大和解。(取自袁詠儀微博)

導演王晶。(取自王晶微博)

有傳袁詠儀當年拍攝電影《霹靂火》得罪成龍，事隔22年，她今(18日)在微博PO出與成龍一笑泯恩仇的世界合照，感謝成龍的不計前嫌。其實袁詠儀早前受訪時就坦承自己脾氣不好，說話很容易得罪人，新人時期還曾當眾大罵導演王晶。

港姐冠軍出身的袁詠儀，演藝事業一帆風順，但她也因為少年得志，個性變得驕傲，曾自爆某次拍片太累了在片場睡覺，突然被人叫醒，她二話不說就衝著那人大罵。隔天所有人都知道她罵的就是王晶。

不過在當媽後，袁詠儀脾氣就收斂許多，她坦言是要為兒子做出改變，並承認自己脾氣不好，說話容易得罪人，所以要為兒子學習收斂脾氣

(中時電子報)