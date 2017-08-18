無上藝術展 埔里田園藝廊展出
清海無上師世界會舉辦「無上藝術巡迴展」，19日至31日在南投縣埔里鎮藝文中心田園藝廊登場，除展出清海無上師多元媒材創作，20日下午2時至4時，藝文中心演藝廳還有開幕「藝彩人間音樂會」，邀請越南知名女高音胡瓊香、蒙古傑出歌手娜明金等歌手，及國內多個樂團共同演出。
參與藝彩人間音樂會的其他國內演出團體包括先前獲得第2016美國第二屆VoiceJam國際阿卡貝拉藝術節「最佳人聲打擊獎」、「最佳觀眾票選獎」冠軍的「尋人啟事人聲樂團」；第26、27屆傳統藝術金曲獎最佳跨界音樂專輯入圍的「漩指樂團」；國內知名「樂興之時管弦樂團」，主辦單位表示將以優美動人的旋律，引領大眾感受人世間的真、善、美。
而19日在埔里登場的「無上藝術巡迴展」是全台巡迴的第11站，活動至31日，現場展出清海無上師親自設計的萬歲燈、繪畫、彩扇、畫瓷、天衣、天飾、詩集及詩歌，主辦單位表示，清海無上師為靈性導師及慈善家，她自7歲開始寫詩，從未接受過任何藝術訓練，但創造力驚人，學貫中西多元文化，從靈性追求所獲致的靈感，在作品中展現豐富的能量。
清海無上師最為人所知的是倡導護生與環保，弟子皆茹素，宣導吃素對抗全球暖化，2006年創立無上師電視台，推廣「純素世界 世界和平」的口號，主辦單位指出，她從不收受捐贈與供養，所有弘法工作與環保、慈善救濟經費，皆來自她的藝術創作所得。
(中時)
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