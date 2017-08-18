埔里、鳳鳴合唱團聯袂公演
「山嵐與煙波的呢喃」音樂會，訂於8月19日星期六晚上7點，於埔里藝文中心舉行，音樂會由埔里合唱團主辦，並與台北鳳鳴合唱團、聲樂家蘇秀華、女高音洪家欣、男高音黃?山聯合演出，免票自由入場。
埔里合唱團團長陳致平表示，「唱歌，是一種內臟按摩，是一種內臟運動！」，根據美國喬治華盛頓大學最新研究發現，與普通人相比，合唱團歌手身體更健康、更少看醫生，也更少抑鬱，英國倫敦大學研究發現，唱歌可促進多巴胺產生，緩解壓力，有助鍛煉心肺功能及腹部和背部肌肉。
埔里合唱團多年來維持40多位團員的參與，他們來自埔里的各行各業，有醫師，有老師，有木匠，有家庭主婦，有退休人員，他們每星期練唱一次，讓「合唱」成為埔里文化的重要底蘊。1993年11月，在埔里國中蔡乾華校長及李秀老師的策劃下，凝聚了一群對合唱藝術的愛好者，再度將散掉的埔里合唱團重新組成，大家盼望，希望藉著音樂的薰陶，美化個人心靈，提升埔里的音樂素養及風氣。
近年來埔里合唱團更明確定在「在地、自然、生活、藝術、公益」五大方向；每年定期到養老院、醫院、養護中心，藉由音樂表達愛與關懷，而這次聯合演出的鳳鳴合唱團已成立25年，每年定期在台北國家音樂廳、城市舞台等地方演出，積極展開國際文化交流，去年到維也納參加台灣音樂節，在費爾斯特皇宮及布達佩斯聖史蒂芬大教堂演唱，深受好評。陳致平表示，南投人口老化指數，是台灣縣市排名第3，這個平均年齡近70歲的合唱團，以他的實證告訴我們，愛唱歌的長輩精神有個寄託，團練也成了大家生活的企盼，一群人享受歌唱，享受藝術薰陶，讓生活可以更加彩色。
(中時)
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