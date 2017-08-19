沒生過小孩不會懂！女兒被諷太醜要去整形 佩甄霸氣回應被讚爆

這些藝人小孩都被嫌醜，但她們霸氣回應被讚爆。(圖/張庭微博、佩甄、艾莉絲、六月、小S臉書)

闖蕩演藝圈除了要有實力，第二點要具備的條件就是外貌，因為帥哥美女特別多，自然認為會將優良基因遺傳給子女，未料有時卻事與願違，像是「韓國第一美女」金喜善，和企業家老公結婚10年，育有一寶貝女兒，原本外界對女兒顏值期待頗高，未料竟遭酸民無情公開批評長好醜，讓她自責因為自己關係帶給女兒傷痛，甚至考慮退出演藝圈離開韓國，不過隨著年紀增長女大18變，讓不少網友表示當初看走眼，此外像是張庭、六月還有小S等藝人兒女，也都曾遭受類似無妄之災。

女兒被嫌沒遺傳到父母優良基因，讓張庭大感不捨。(圖/張庭微博)

藝人張庭和林瑞陽結婚11年，育有1雙兒女，兒子雙眼皮大眼睛五官精緻，遺傳到雙親的良好基因，無奈女兒沒遺傳到兩人優點，僅有一雙小眼睛，因此常被網友嫌醜，原本張庭早已習以為常，未料連兒子都嫌姐姐「不漂亮」，讓女兒氣得牙癢癢直呼「我眼睛真的很小嗎」？這才讓張庭大感不捨，回擊「大家看不到她的美」，並表示女兒很貼心，私下不只會幫媽媽暖被，還會幫爸爸留愛吃的菜。

女兒曾被網友酸要去整形，讓她至今回想仍感心酸。(圖/佩甄臉書)

佩甄多年前上節目時，曾自曝女兒被網友公開批評很醜，不只說「看起來很像是和阿龐生的」，還叫佩甄快點存錢帶女兒去整形，為此讓她捨不得淚崩，難過表示長相是天生的並不能抉擇，相當心疼女兒才四歲就遭受毒舌攻擊，因此公開捍衛女兒直呼「她不醜她是我女兒」，更表示「所有的小孩都是可愛的，沒有其餘」，雖然女兒女大十八變，現在已經長的亭亭玉立，但是回想起這段仍止不住鼻酸。

女兒被遊客嫌醜，艾莉絲高EQ回應獲得網友認同。(圖/艾莉絲臉書)

艾莉絲與日籍老公結婚後定居日本，並生下女兒莉莉醬，某天帶著女兒莉莉醬在日本代官山逛街時，竟被兩位台灣遊客嘲笑「這小孩長得有夠醜」，頓時讓她心全都碎了，接著便在街頭放聲大哭，直呼親眼目睹人性醜陋的一面，當下只能拍下兩名遊客的背影，為的是想把此遭遇當做借鏡，藉此教育女兒學會包容外界刺耳的聲音，為此她也發文表示「每個孩子都是天使，都值得被讚許疼愛」，讓網友讚許是高EQ處理方式。

六月表示每個家庭教育小孩方法不同，無須插手給意見。(圖/六月臉書)

六月和李易結婚六年，育有一子Star和一女Shinny，平時常在臉書分享兒女生活點滴的她，卻飽受酸民批評之苦，因為兒子Star不喜歡剪頭髮，因此便順著他的意留長髮，有時還會紮起小馬尾，未料此舉引起網友留言狂酸長髮的男生很醜，對此讓六月霸氣嗆聲「社會在走、禮貌要有」，直言再說男生留長髮很醜絕對直接封鎖，後來PO出後來六月star長髮照時，都會特別註明「髮型Star爸爸媽媽喜歡就好，各家孩子各家帶、請不要給意見哦」，並誇讚兒子走在時尚尖端很潮，給親子教育帶來最佳示範。

許老三遺傳小S搞怪個性，讓她擁有超高人氣。(圖/小S臉書)

藝人小S和老公許雅鈞結婚後，育有三名許俏妞、ELLY和許老三三名女兒，曾被媒體和網友嘲諷小女兒長得不好看，就連打扮也相當土氣，這讓愛女心切的她相當憤怒，直接怒嗆對方「最好把話收回去」，她表示女兒雖不像自己和老公，也不像傳統漂亮小孩那樣有著水汪汪大眼睛，但在自己眼裡孩子們卻是很前衛，具有國際時尚風範，不過許老三遺傳到小S搞怪個性，勇於在鏡頭前展現自我，也讓她人氣暴漲晉升為小網紅，就連小S都笑虧女兒粉絲快比她多了。

(專題報導)