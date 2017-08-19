夏文汐登場就電車纏綿 唐朝豪放女一脫成名成性感傳奇

港星夏文汐當年以大尺度演出，讓她轟動一時，成為性感女神。（圖／取材自夏文汐微博、翻攝自Youtube）

邱淑貞、李麗珍、葉子楣都是一代性感女星代表，不過香港女星夏文汐還可以稱是華語影壇中一代傳奇人物，她大膽、前衛、豪放風格，更讓她轟動一時，夏文汐17歲時以電影《烈火青春》初登場，登上銀幕就與湯鎮業有段電車纏綿戲碼，畫面太寫實還引發電檢爭議，大膽演出讓夏文汐一脫成名，她更以此入圍第二屆香港電影金像獎最佳新人解獎。

夏文汐大膽、前衛、豪放形象鮮明。（圖／本報系資料照片）

夏文汐的處女座《烈火青春》初登場就打響知名度，她接下來更以《唐朝豪放女》大膽激情演出，當時年僅19歲的夏文汐幾乎全裸，性感冷冽趴地，讓她成為經性感女神，夏文汐成為當代冷艷女星，隨後她與台灣商人黃冠博在1980年代末期步入禮堂，夫妻移居美國，現則定居上海，婚後並生下3個女兒。

近年夏文汐積極復出，儘管傳出婚變，還爆她遭小17歲的嫩男騙財騙色，不過夏文汐始終沒認，強調和丈夫是老夫老妻、婚姻沒問題，復出純粹是戲癮大，近期夏文汐則首拍攝TVB劇集《逆緣》，角色與她有些相似，將飾演息影女星，不過退休後成為神秘女富豪，談到自己角色，夏文汐也開心向媒體透露，認為角色很適合由自己詮釋。

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